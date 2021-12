"No al garante della prostituzione". L'aberrante prima pagina di Marco Travaglio contro Berlusconi | Guarda (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Marco Travaglio fa le cose in grande contro Silvio Berlusconi. Certo, lo fa da anni, anzi decenni. Ma quanto confezionato sul Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 1 dicembre, di fatto non ha alcun precedente. La campagna diffamatoria contro il leader di Forza Italia, ora che è in ballo per la corsa al Quirinale, sale di livello, ferocia e intensità. Già, perché Il Fatto Quotidiano in edicola oggi non è il solito Fatto: stravolge la prima pagina per iniziare una campagna a puntate contro il Cavaliere, corredata dalla solita e inutile e grottesca raccolta firme. E il pezzone a corredo della colata di fango, va da sé, è firmato dal direttore, Marco fango&manette Travaglio. Il titolo è di quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021)fa le cose in grandeSilvio. Certo, lo fa da anni, anzi decenni. Ma quanto confezionato sul Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 1 dicembre, di fatto non ha alcun precedente. La campagna diffamatoriail leader di Forza Italia, ora che è in ballo per la corsa al Quirinale, sale di livello, ferocia e intensità. Già, perché Il Fatto Quotidiano in edicola oggi non è il solito Fatto: stravolge laper iniziare una campagna a puntateil Cavaliere, corredata dalla solita e inutile e grottesca raccolta firme. E il pezzone a corredocolata di fango, va da sé, è firmato dal direttore,fango&manette. Il titolo è di quelli ...

Advertising

fattoquotidiano : NO AL GARANTE DELLA PROSTITUZIONE | Da oggi firmate la petizione “Berlusconi al Quirinale? No, grazie” sul sito del… - fattoquotidiano : L’arte di ignorare il Garante della Privacy include da qualche ora una nuova abilità grazie alla conversione in leg… - BCarazzolo : RT @micor55: NO al garante della corruzione e della prostituzione Dal FQ 'Ha prostituito ai suoi interessi privati non solo le sue escort,… - PDarK77 : Oggi il garante della 'prostituzione' ancora non si è pronunciato sul Super Green Pass, forse non l'hanno ancora tolto dal sarcofago! - buronjek : RT @rej_panta: Cit. Il Governo, tramite il decreto legge n. 139 dell’8 ottobre 2021, ha modificato i poteri del Garante della Privacy: dimi… -