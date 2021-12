Nicole e la casa dei libri, la (vera) fiaba del direttore di Brera James Bradburne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C'era una volta Nicole e la sua passione per i libri. È una favola 'vera' quella scritta dal direttore della pinacoteca di Brera James Bradburne . Protagonista Nicole, di Salerno, che visitò Brera a 3 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C'era una voltae la sua passione per i. È una favola '' quella scritta daldella pinacoteca di. Protagonista, di Salerno, che visitòa 3 ...

Advertising

_hatefuleight : RT @edosenzaemoji: ANTICIPAZIONI #uominiedonne registrazione martedì 30/11 - andrea nicole si è presentata in studio insieme a ciprian. lui… - romvantic : RT @amicii_news: Non Andrea Nicole che fa la sua scelta a casa sua senza dire nulla alla redazione ??????????????#uominiedonne - HarmonyHalliwel : RT @aromik_7: Non andrea nicole che ha scelto ciprian bombandoselo a casa sua senza che la redazione fosse informata #uominiedonne https://… - unbroknx : RT @shecomments: Unpopular opinion: se Alessandro si fosse presentato a casa di Andrea Nicole di nascosto come ha fatto Ciprian, lei avrebb… - shecomments : Unpopular opinion: se Alessandro si fosse presentato a casa di Andrea Nicole di nascosto come ha fatto Ciprian, lei… -