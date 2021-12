Nicolas Cage interpreterà Dracula nel nuovo film “Renfield” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nicolas Cage continua a conquistare i personaggi del cinema. La nuova proposta riguarda il vampiro dall’intramontabile fascino nato dalla penna di Bram Stoker. Suo è il personaggio di Dracula nel nuovo film intitolato Renfield che arriva in sala con Universal Pictures. La notizia è stata diffusa da The Hollywood Reporter e pare che il protagonista in questione non sia tanto Dracula, quanto il suo scagnozzo da cui prende il titolo il film. Ad interpretare Renfield è Nicholas Hoult. Nicolas Cage sarà Dracula Ad occuparsi della regia è Chris McKay, che dalla sua vanta esperienze come The Tomorrow War e The Lego Batman Movie. Tratto da un soggetto originale di Robert Kirkman, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 dicembre 2021)continua a conquistare i personaggi del cinema. La nuova proposta riguarda il vampiro dall’intramontabile fascino nato dalla penna di Bram Stoker. Suo è il personaggio dinelintitolatoche arriva in sala con Universal Pictures. La notizia è stata diffusa da The Hollywood Reporter e pare che il protagonista in questione non sia tanto, quanto il suo scagnozzo da cui prende il titolo il. Ad interpretareè Nicholas Hoult.saràAd occuparsi della regia è Chris McKay, che dalla sua vanta esperienze come The Tomorrow War e The Lego Batman Movie. Tratto da un soggetto originale di Robert Kirkman, ...

