Nella nuova puntata di Storie di Musica Saturnino Celani storico bassista di Jovanotti ripercorre la carriera del cantautore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nella prossima puntata di “Storie di Musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 3 dicembre, verrà ripercorsa la carriera Musicale di Jovanotti, con la partecipazione del suo bassista Saturnino Celani. Insieme dal 1991 con l’album “Una tribù che balla”, si arriverà ai grandi successi del cantautore, come “Mi Fido di Te”, “Fango” e “Le Tasche Piene di Sassi”, pezzo tra i preferiti di Alberto Salerno. Nelle prime due stagioni protagonista la Musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021)prossimadi “di”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 3 dicembre, verrà ripercorsa lale di, con la partecipazione del suo. Insieme dal 1991 con l’album “Una tribù che balla”, si arriverà ai grandi successi del, come “Mi Fido di Te”, “Fango” e “Le Tasche Piene di Sassi”, pezzo tra i preferiti di Alberto Salerno. Nelle prime due stagioni protagonista ladi Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto ...

Advertising

GrandeFratello : Siete pronti per un ingresso stellare? ???? Questa sera Valeria Marini entrerà nella Casa per diventare una nuova con… - GrandeFratello : Dopo l’ennesima rivelazione di Giucas, questa sera Patrizia De Blanck tornerà nella Casa per chiarire il sul presun… - NicolaPorro : ?? La #variantesudafricana, il delirio di #MarioMonti sull’informazione e la nuova vittima della #cancelculture. Que… - BasicLifeSupp : Belantamab mafodotin: nuova frontiera nella lotta al mieloma multiplo - dani1900o : @UCSCEI L'omosessualità nella Chiesa Cattolica è la nuova massoneria? La suora veneta è il nuovo simbolo dell'omose… -