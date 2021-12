Natale in lockdown in Italia? A suggerirlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Omicron. Contagi in aumento esponenziale. Decessi in risalita. L’Italia, nonostante la copertura vaccinale sia prossima al 90%, nonostante green pass, super green pass, multe, terrore e terza dose, rischia di tornare in lockdown. E non il confinamento per i non vaccinati, bensì il lockdown generalizzato. Sarà colpa dei no vax, dei no pass, delle varianti, della vaccinazione ancora mancante sui bambini 5-11, o semplicemente il Governo dei migliori non è poi il migliore? Da mesi ormai si vive di restrizioni, di sperimentazioni, mascherina si, mascherina no. Si dice tutto ed il contrario di tutto. E a pagare è l’economia insieme alla Sanità. Dove sono gli investimenti per potenziare il sistema sanitario? Dove sono gli uomini e mezzi? Dov’è finito il tracciamento? L’Italia è diventato un ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Omicron. Contagi in aumento esponenziale. Decessi in risalita. L’, nonostante la copertura vaccinale sia prossima al 90%, nonostante green pass, super green pass, multe, terrore e terza dose, rischia di tornare in. E non il confinamento per i non vaccinati, bensì ilgeneralizzato. Sarà colpa dei no vax, dei no pass, delle varianti,vaccinazione ancora mancante sui bambini 5-11, o semplicemente il Governo dei migliori non è poi il migliore? Da mesi ormai si vive di restrizioni, di sperimentazioni, mascherina si, mascherina no. Si dice tutto ed il contrario di tutto. E a pagare è l’economia insieme alla. Dove sono gli investimenti per potenziare il sistema sanitario? Dove sono gli uomini e mezzi? Dov’è finito il tracciamento? L’è diventato un ...

Advertising

leggoit : Variante Omicron, Oms annuncia: «Più trasmissibile. Natale in lockdown? Bisogna avere pazienza» - Lorez80 : RT @DiegoFusaro: La UE non vuole che si dica Natale. Mario Draghi non vuole che lo si festeggi. Preparatevi ai lockdown natalizi. Rosso Nat… - QdSit : Green pass negli alberghi, per Assoturismo e Federalberghi il male minore “Se questa è una delle precauzioni che ci… - Matteo442192281 : Secondo voi a Natale ci sarà un #lockdown ? Abbiamo somministrato troppi pochi vaccini in questo anno… - fabio_busellini : Cominciano a rialzarsi i casi del contagio. Speriamo in un Natale 2021 che non sia in lockdown; sarebbe devastante. -