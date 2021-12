Natale e regole Covid, cosa dicono egli esperti (Di giovedì 2 dicembre 2021) A meno di un mese da Natale, con il rischio zona gialla per l’aumento dei contagi in più di una regione e con lo spettro della variante Omicron, si prospettano ancora feste condizionate dal Covid, con regole, misure e restrizioni. Alcuni esperti sconsigliano ancora per quest’anno le lunghe tavolate, i baci e gli abbracci, tenendo i bambini a distanza dai nonni. Altri consigliano prudenza, ma ricordano l’importanza della vaccinazione e della terza dose. LOPALCO: “PER NONNI VACCINATI RISCHIO DA CONTATTI CON NIPOTI RIDOTTO” “Durante le feste natalizie se i nonni sono vaccinati, il rischio rispetto al contatto con i nipotini si riduce di molto. Se papà e mamma sono vaccinati, ancora di più. Se anche i nipoti fossero vaccinati sarebbe il massimo, ma ancora il vaccino per i piccoli non è disponibile. Quest’anno però la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) A meno di un mese da, con il rischio zona gialla per l’aumento dei contagi in più di una regione e con lo spettro della variante Omicron, si prospettano ancora feste condizionate dal, con, misure e restrizioni. Alcunisconsigliano ancora per quest’anno le lunghe tavolate, i baci e gli abbracci, tenendo i bambini a distanza dai nonni. Altri consigliano prudenza, ma ricordano l’importanza della vaccinazione e della terza dose. LOPALCO: “PER NONNI VACCINATI RISCHIO DA CONTATTI CON NIPOTI RIDOTTO” “Durante le feste natalizie se i nonni sono vaccinati, il rischio rispetto al contatto con i nipotini si riduce di molto. Se papà e mamma sono vaccinati, ancora di più. Se anche i nipoti fossero vaccinati sarebbe il massimo, ma ancora il vaccino per i piccoli non è disponibile. Quest’anno però la ...

