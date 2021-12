Nasce “Noi di Centro”, la nuova formazione politica di Mastella: tante adesioni in Irpinia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl neo partito sarà presentato ufficialmente a Roma, il prossimo 4 dicembre alle ore 10,00, presso il Teatro Brancaccio sito in via Merulana n. 244. Una formazione politica che Nasce dall’idea dell’ex ministro della giustizia di dare voce alle correnti centriste e moderate, esigenza che non può più essere ignorata. Il progetto politico mastelliano prende le mosse dal movimento Noi Campani che ha ottenuto alle precedenti tornate elettorali un grande consenso, portando all’elezione di due consiglieri presso il consiglio regionale e alla nomina dell’assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa. In Irpinia sono tante le adesioni verso questo nuovo partito che intende avanzare in tutte le future competizioni elettorali, sia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl neo partito sarà presentato ufficialmente a Roma, il prossimo 4 dicembre alle ore 10,00, presso il Teatro Brancaccio sito in via Merulana n. 244. Unachedall’idea dell’ex ministro della giustizia di dare voce alle correnti centriste e moderate, esigenza che non può più essere ignorata. Il progetto politico mastelliano prende le mosse dal movimento Noi Campani che ha ottenuto alle precedenti tornate elettorali un grande consenso, portando all’elezione di due consiglieri presso il consiglio regionale e alla nomina dell’assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa. Insonoleverso questo nuovo partito che intende avanzare in tutte le future competizioni elettorali, sia ...

