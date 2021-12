Napoli, al Vomero Natale senza luminarie per la potatura degli alberi: vendite a rischio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con una comunicazione inviata ai commercianti vomeresi la Camera di Commercio di Napoli comunica che, nonostante la convenzione siglata nel luglio scorso con il Comune di Napoli, nella quale sono state definite le tempistiche, si vede costretta a rimuovere le luminarie natalizie in via Luca Giordano e via Scarlatti. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ente camerale ha ricevuto una nota nella quale si intimava lo smontaggio “temporaneo” delle luminarie per procedere ai lavori di potatura degli alberi. Lo smontaggio, precisa la lettera della Camera di Commercio, “non potrà essere temporaneo, in quanto la ditta che si è aggiudicata la gara per ‘Illuminiamo Napoli’ dovrebbe ricevere un ulteriore ristoro per lo smontaggio e il rimontaggio prima della rimozione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con una comunicazione inviata ai commercianti vomeresi la Camera di Commercio dicomunica che, nonostante la convenzione siglata nel luglio scorso con il Comune di, nella quale sono state definite le tempistiche, si vede costretta a rimuovere lenatalizie in via Luca Giordano e via Scarlatti. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ente camerale ha ricevuto una nota nella quale si intimava lo smontaggio “temporaneo” delleper procedere ai lavori di. Lo smontaggio, precisa la lettera della Camera di Commercio, “non potrà essere temporaneo, in quanto la ditta che si è aggiudicata la gara per ‘Illuminiamo’ dovrebbe ricevere un ulteriore ristoro per lo smontaggio e il rimontaggio prima della rimozione ...

