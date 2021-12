Municipio III | Marchionne-Zocchi | subito al lavoro per cura verde pubblico

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – “Tanti gli interventi di diserbo dei marciapiedi e potatura delle alberature avviati in questo primo mese dal Servizio Giardini in coordinamento con il III. Siamo partiti dalle situazioni più critiche ma l’obiettivo che abbiamo, in sinergia con Roma Capitale, è quello di avviare una modalità di pulizia edelorizzontale e verticale che diventi una manutenzione ordinaria quotidiana”. Lo dichiarano il presidente del IIIdi Roma, Paolo Emilio, e l’assessore municipale ad Ambiente, Rifiuti, Transizione ecologica e sport, Matteo. Le strade interessate dal diserbo dei marciapiedi, spiegano dal, “sono state via Nomentana, via Campi Flegrei, via Val d’Aosta, Vigne Nuove, piazza Talenti, piazza Porro ...