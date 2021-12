Mps | torna la speranza di una soluzione di mercato | e la borsa premia il titolo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Commissione Ue avrebbe concesso una proroga di 18 mesi per portare a termine la difficile trattativa tra Mef e Unicredit. Intanto ilbrilla in: + 16,7%

Ultime Notizie dalla rete

La Commissione Ue avrebbe concesso una proroga di 18 mesi per portare a termine la difficile trattativa tra Mef e Unicredit. Intanto il titolo brilla in borsa: + 16,7%... mentre fuori dal paniere principale archivia una giornata esplosiva, +16,73%, sospesa più ... su business plan e rafforzamento patrimoniale, così il mercatoa scommettere sulla ricerca di un ...Borsa: dicembre inizia bene, a Milano torna aria di rally (+2%), vola Mps. Il mercato per un giorno dimentica i timori per Omicron (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - E' iniziato bene il ...Ne vogliamo riparlare quando sarà presentato il bilancio di chiusura dell'esercizio? Credo sarà molto diverso da quello .... Leggi Anche Mps, semestre in utile grazie alle attività finanziarie. A fine ...