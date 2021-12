Mps | Fitch conferma rating | rimuove credit watch negativo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)hato ila lungo termine e il viabilitydi Mps a 'B',ndo il. La, spiega una nota, riflette il fatto che i rischi per la ...

ANSA Nuova Europa

ha confermato il rating a lungo termine e il viability rating dia 'B', rimuovendo il rating watch negativo. La conferma, spiega una nota, riflette il fatto che i rischi per la ...... accanto al dossier infinito che porta il nome di- Monte dei Paschi di Siena. Telecom Italia ...di TIM al fondo americano è stata accolta con molta cautela anche dall'agenzia di rating, che ...Fitch ha confermato il rating a lungo termine e il viability rating di Mps a 'B', rimuovendo il rating watch negativo. (ANSA) ...Fitch Ratings has affirmed Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.'s (MPS) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at ...