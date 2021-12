Mourinho contro gli arbitri | la polemica del tecnico giallorosso

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) È intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la cocente sconfitta del Dall’Ara, José(Photo by Getty Images)Ilha ammesso i grandi meriti della formazione di Sinisa Mihajlovic, menzionando però il discutibile operato della terna arbitrale: “Complimenti a Bologna, Siniša e ai suoi giocatori. Hanno fatto davvero una grande partita, hanno lottato tanto per portare i tre punti a casa. Ma faccio anche i complimenti anche ai miei, che hanno dato tutto mettendositutti, soprattutto con gli infortuni che ci hanno colpito equalche episodio. Fossi in Zaniolo, comincerei a pensare veramente giocare in Serie A è difficile. Mi sento male per lui per quello che deve subire“. POTREBBE ...

Joséè di poche parole dopo la sconfitta al Dall'Ara : 'Ancora una volta i miei hanno dato tutto,tutto etutti. Abbiamo incontrato tante difficoltà. Infortuni prima e durante ...Per Josèmercoledì difficile con la sconfitta della Romail Bologna. Il tecnico ha protestato moltol'arbitro, tanto da ricevere un cartellino giallo, poi ha acceso le ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Dopo due vittorie consecutive, la Roma cade a Bologna per 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l'Inter. Decide una rete dalla distanza di S ...Bastano Gagliardini e Lautaro Martinez all'Inter per battere lo Spezia e centrare la terza vittoria di fila in campionato. Un successo da grande squadra, in totale controllo fin dal primo minuto e sen ...