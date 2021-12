MotoGP | Pol Espargaro | “L’obiettivo è sempre quello di vincere il titolo; è stato un anno negativo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pol, pilota della Honda, nel fare un bilancio della stagione dida poco conclusa, non ne è molto soddisfatto. Anzi, in un’intervista a Marca, senza molti giri di parole, ha giudicato negativamente la sua annata. La stagione, infatti, è stata al di sotto delle aspettative sia per il pilota che per il team giapponese; sulla carta c’era la possibilità di giocarsela con la Ducati, ma il team italiano non ha avuto rivali. La dodicesima posizione finale in classifica, con 100 punti totali, ha lasciato scontento lo spagnolo, e ha provato ad analizzare le cause: “L’annata è stata negativa: sapevamo che la moto non era al suo massimo potenziale, quindi non mi sono creato grandi aspettative; tuttavia, sonomolto esigente con me stesso, è la mia filosofia“. Come pilota Honda, non può che avere come riferimento per le ...