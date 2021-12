Moretti sui nodi dell’amministrazione | Trotta | Acer | centro sociale e Gesesa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Idella mala gestione arrivano sempre al pettine, ora però Mastella e la sua nuova giunta hanno il dovere di chiarire”. Va all’attacco seguendo diverse direttive, il consigliere comunale d’opposizione Angelo, che passa in rassegna tutte le annose questioni che la giunta Mastella sta affrontando in questa prima fase del suo governo bis: “Durante la mirabolica rimonta del riconfermato Sindaco Mastella – che, con un salto da destra a sinistra, è riuscito a riconquistare quota tra il 2020 ed il 2021 in ambienti fortemente sensibili alle elezioni come Asl, Asi e Regione Campania – ci sono state promesse da “saldi di fine stagione” che ora ovviamente si rivelano improbabili, anche se il nostro viandante nazionale finge sempre di non scomporsi. 1) LaBus non paga i suoi dipendenti dal mese di ...