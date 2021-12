Monreale, 685 mila euro per le case popolari di via Venero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monreale – “685 mila euro di fondo a disposizione dell’Istituto Autonomo per le case popolari di Palermo sono stati destinati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare costituito dalle abitazioni di edilizia popolare di Via Venero, Capo Piano”. A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che nei mesi scorsi, dopo avere effettuato (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 dicembre 2021)– “685di fondo a disposizione dell’Istituto Autonomo per ledi Palermo sono stati destinati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare costituito dalle abitazioni di edilizia popolare di Via, Capo Piano”. A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che nei mesi scorsi, dopo avere effettuato (live.it)

