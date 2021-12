Monica Bellucci in ‘The girl in the fountain’, come funziona la sua dieta dei 5 giorni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’attrice a 57 anni ha una forma fisica invidiabile. Ecco qual è il suo segreto Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’attrice a 57 anni ha una forma fisica invidiabile. Ecco qual è il suo segreto Funweek.

Advertising

ziongmoreno : Monica Bellucci. - Castillejum : RT @palleinfiammate: Monica Bellucci firmo oggi a scatola chiusa per potermela scopare fra 20 anni Anche da fredda - RBcasting : Il poster di “The Girl in the Fountain”, il film sulla vita di Anita Ekberg con Monica Bellucci. Al cinema oggi e d… - mochaerotica : RT @fallo_felice: Monica Bellucci - michelelavieri1 : RT @mymovies: The Girl in the Fountain, Monica Bellucci racconta Anita Ekberg. Presentato al Torino Film Festival e dal 1° dicembre al cine… -