Mkhitaryan: “Nel nuovo ruolo mi muovo di più con la palla e ho maggiori spazi. Mi sto divertendo molto” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mkhitaryan prima della sfida con il Bologna a DAZN: “Il nuovo ruolo mi sta piacendo perchè mi muovo di più con la palla e ho più spazi rispetto a quando gioco sulla fascia. E’ normale perchè ho bisogno di aiutare i miei compagni, di cercare sempre spazio, per quello mi sto divertendo. Zaniolo e Abraham sono una coppia unica, speciale. Posso dire che si capiscono molto bene e la cosa più importante è che aiutano la squadra sia in attacco che in difesa. Penso che possono migliorare come coppia e anche individualmente”. FOTO: Sito Roma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021)prima della sfida con il Bologna a DAZN: “Ilmi sta piacendo perchè midi più con lae ho piùrispetto a quando gioco sulla fascia. E’ normale perchè ho bisogno di aiutare i miei compagni, di cercare sempreo, per quello mi sto. Zaniolo e Abraham sono una coppia unica, speciale. Posso dire che si capisconobene e la cosa più importante è che aiutano la squadra sia in attacco che in difesa. Penso che possono migliorare come coppia e anche individualmente”. FOTO: Sito Roma L'articolo ...

