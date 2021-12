Milano spera di avere la sede del Tribunale del Brevetto europeo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ci sono buone probabilità, ma non è scontato, che l'Italia riesca ad assicurarsi l'assegnazione a Milano, in sostituzione di Londra dopo la Brexit, di una delle tre sedi della divisione centrale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ci sono buone probabilità, ma non è scontato, che l'Italia riesca ad assicurarsi l'assegnazione a, in sostituzione di Londra dopo la Brexit, di una delle tre sedi della divisione centrale del ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano spera Milano spera di avere la sede del Tribunale del Brevetto europeo Per queste ragioni, ha concluso Castaldo, Milano ha tutte le carte in regola". Tre anni fa, nel novembre 2017, l'Italia perse per un soffio la possibilità dell'assegnazione, proprio a Milano, della ...

