Milan sui social – 200 presenze con la maglia rossonera per Kessié (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Franck Kessié ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con il Milan in occasione della partita di campionato contro il Genoa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Franckha tagliato il traguardo delle 200con ilin occasione della partita di campionato contro il Genoa

BMedju : RT @onravenwings: E mi sembrava strano.... ed ancora nessuno si fa domande sui preparatori del #Milan... sperando che non sia grave e lunga… - PianetaMilan : .@acmilan sui #social – 200 presenze con la maglia rossonera per #Kessie - #GenoaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - onravenwings : E mi sembrava strano.... ed ancora nessuno si fa domande sui preparatori del #Milan... sperando che non sia grave e… - puceandy93 : @90ordnasselA Alessandro quando le statistiche sui rigori per l’Inter come col Milan l’anno scorso? - TodosACM : Chissà se la stampa domani farà una bella tabella sui rigori dati all'inter come si faceva lo scorso anno col Milan, chissà... -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui Serie A, Genoa - Milan 0 - 1 e Sassuolo - Napoli 0 - 0. LIVE finita 1 - 0 la sfida tra Bologna e Roma al Dall'Ara in questa 15giornata di campionato. L'Inter vince per 2 - 0 contro lo Spezia al Meazza. In campo Genoa - Milan (diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) e Sassuolo - Napoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Bologna - Roma I giallorossi vedono ...

L'Inter sbriga la pratica Spezia, i tifosi celebrano due beniamini inattesi - Social I nerazzurri sbrigano la pratica con un gol per tempo e sui social c'è gloria soprattutto per i ... 'L'anno scorso piangevano per i tanti rigori dati al Milan, ma adesso che viaggiano a un rigore a ...

Milan sui social – 200 presenze con la maglia rossonera per Kessié Pianeta Milan Ibra vs Materazzi: la previsione da "Adrenalina" La clamorosa previsione di Zlatan raccontata sul suo nuovo libro "Adrenalina": "Facile usare Instagram". E il difensore risponde... sui social ...

L'Inter vince ancora, i tifosi celebrano i protagonisti meno attesi Euforia sui social per il magic moment dei nerazzurri che continua anche contro lo Spezia: sugli scudi Gagliardini per il gol, ma anche Handanovic.

