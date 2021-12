Metro Roma | morto uomo investito a Circo Massimo | evacuata la stazione

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nella mattinata del primo dicembre undi 32 anni èda un treno dellaB di. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.40 alla fermatadella linea B. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato ed il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il macchinista dell’Atac, ascoltato subito dopo i fatti, ha raccontato di aver visto unlanciarsi sui binari e di aver tentato una frenata d’emergenza. Una testimonianza, in parte confermata da chi era lì. “Stavo sul treno ad un certo punto il treno ha suonato forte, poi abbiamo sentito una frenata brusca e si è sentito un ...