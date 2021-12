MeteoMont | avvia il Monitoraggio Nazionale sul rischio valanghe

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)ile la valutazione delper accrescere la sicurezzato ile la valutazione del pericoloper accrescere la sicurezza in ambiente innevato. Numerosi i servizi a disposizione per addetti ai lavori appassionati della montagna Il servizioCARABINIERI hato a livelloil

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MeteoMont avvia

Rieti Life

Nel corso della passata stagione invernale ci sono stati in Europa numerosi incidenti in valanga con 130 vittime, di cui 26 in Italia, dove si ...RIETI - Anche quest’anno, il 1° dicembre 2021 stabilisce l’avvio del servizio Meteomont (Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe) dell’Arma dei Carabinieri che ...