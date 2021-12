Mercato italiano - Continua l'emorragia di immatricolazioni: -24,6% a novembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Mercato italiano dell'auto non frena la sua caduta neanche a novembre, ma non mancano lievi segnali di miglioramento. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese le immatricolazioni si sono attestate su 104.478 unità, il 24,6% in meno rispetto al pari periodo dell'anno scorso. La causa è sempre legata alla scarsa disponibilità di prodotto causata dalla crisi dei chip. Tuttavia, anche grazie ai pochi incentivi messi a disposizione dal governo, non mancano segnali di leggera ripresa rispetto al mese di ottobre quando le registrazioni sono state pari a 101.015 unità e il calo era stata decisamente più profondo (-35,7%). Il cumulato annuo. L'andamento di novembre, che rispetto al livello pre-covid del 2019 mostra un declino di quasi il 31%, implica, comunque, un nuovo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ildell'auto non frena la sua caduta neanche a, ma non mancano lievi segnali di miglioramento. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese lesi sono attestate su 104.478 unità, il 24,6% in meno rispetto al pari periodo dell'anno scorso. La causa è sempre legata alla scarsa disponibilità di prodotto causata dalla crisi dei chip. Tuttavia, anche grazie ai pochi incentivi messi a disposizione dal governo, non mancano segnali di leggera ripresa rispetto al mese di ottobre quando le registrazioni sono state pari a 101.015 unità e il calo era stata decisamente più profondo (-35,7%). Il cumulato annuo. L'andamento di, che rispetto al livello pre-covid del 2019 mostra un declino di quasi il 31%, implica, comunque, un nuovo ...

franzrusso : #NetAppPA2021 Salvatore Mari @NetApp_Italia introduce l'ultima parte della giornata dedicata dedicata al Canale, i… - paladoc69 : RT @FabioAppetiti: Libera circolazione calciatori e' sacra ma basata su norme paritarie e non distorsive dove societa' scelgono in base a q… - AssoNavigator : Abbiamo mappato il territorio per capire di quali professionalità necessita il sistema produttivo italiano: non una… - LauraCarrese : RT @riconquistareIT: Con l’adesione all’Unione Europea l’Italia ha stracciato la sua Costituzione ed è diventata meno di una regione, un pe… - flasorella : RT @riconquistareIT: Con l’adesione all’Unione Europea l’Italia ha stracciato la sua Costituzione ed è diventata meno di una regione, un pe… -