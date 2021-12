Mercato auto Italia, a novembre immatricolazioni ancora giù: -24,6% (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’emorragia che ormai da mesi sta colpendo il Mercato dell’auto non accenna a fermarsi. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, a novembre sono state immatricolate 104.478 auto, quasi un quarto in meno (-24,6 per cento) rispetto allo stesso mese dello scorso anno (-31% rispetto a novembre 2019). Un calo inferiore rispetto ad ottobre (-37,5%), anche se il mese appena passato ha beneficiato di un giorno lavorativo in più. Prendendo a riferimento il cumulato da gennaio a novembre 2021, si rimane ancora in territorio positivo con un +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, con 1.371.166 immatricolazioni. Un dato tuttavia da prendere con le molle, visti i mesi persi l’anno passato per l’emergenza sanitaria. Rispetto ad esempio a 2019, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’emorragia che ormai da mesi sta colpendo ildell’non accenna a fermarsi. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, asono state immatricolate 104.478, quasi un quarto in meno (-24,6 per cento) rispetto allo stesso mese dello scorso anno (-31% rispetto a2019). Un calo inferiore rispetto ad ottobre (-37,5%), anche se il mese appena passato ha beneficiato di un giorno lavorativo in più. Prendendo a riferimento il cumulato da gennaio a2021, si rimanein territorio positivo con un +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, con 1.371.166. Un dato tuttavia da prendere con le molle, visti i mesi persi l’anno passato per l’emergenza sanitaria. Rispetto ad esempio a 2019, con ...

