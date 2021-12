Marina di San Nicola, al via la riqualificazione dello skate park (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladispoli – “Entro poche settimane Ladispoli avrà uno skate park completamente rinnovato e sicuro”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione della pista di skate a Marina di San Nicola. “L’intervento – ha proseguito Grando – per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato circa 30 mila euro, prevede l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, di una rete di recinzione perimetrale e la sostituzione delle rampe in legno con quelle più sicure realizzate in cemento armato. Lo scorso mese di ottobre, insieme all’assessore ai lavori Pubblici Veronica De Santis, a Stefano Penge e ad una delegazione dell’associazione “Feroci Asd”, di cui fanno parte molti ragazzi che praticano questo sport, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladispoli – “Entro poche settimane Ladispoli avrà unocompletamente rinnovato e sicuro”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina sono iniziati i lavori didella pista didi San. “L’intervento – ha proseguito Grando – per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato circa 30 mila euro, prevede l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, di una rete di recinzione perimetrale e la sostituzione delle rampe in legno con quelle più sicure realizzate in cemento armato. Lo scorso mese di ottobre, insieme all’assessore ai lavori Pubblici Veronica De Santis, a Stefano Penge e ad una delegazione dell’associazione “Feroci Asd”, di cui fanno parte molti ragazzi che praticano questo sport, ...

