Marina Crialesi e Nicolò Zenga, la verità sull'assenza delle famiglie alle nozze: parlano gli sposi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Marina Crialesi e Nicolò Zenga hanno chiarito perché le rispettive famiglie non hanno partecipato alla celebrazione del loro matrimonio il 21 novembre scorso. La sposa ha spiegato che i suoi genitori si sono separati e che al momento non c'è "nessuna comunicazione" tra loro. Per questo anche lo sposo ha preferito che i suoi parenti non fossero presenti. La coppia si è sposata a Roma poco più di una settimana fa. Nessuno dei rispettivi familiari ha partecipato alla cerimonia. Erano assenti il ??fratello dello sposo, Andrea Zenga, la madre, il padre e tutti i parenti della sposa. Tutto ciò ha attirato l'attenzione degli utenti sul web: su internet hanno iniziato a circolare voci di una presunta crisi tra le famiglie, poi smentite sui social media dai diretti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 1 dicembre 2021)hanno chiarito perché le rispettivenon hanno partecipato alla celebrazione del loro matrimonio il 21 novembre scorso. La sposa ha spiegato che i suoi genitori si sono separati e che al momento non c'è "nessuna comunicazione" tra loro. Per questo anche lo sposo ha preferito che i suoi parenti non fossero presenti. La coppia si è sposata a Roma poco più di una settimana fa. Nessuno dei rispettivi familiari ha partecipato alla cerimonia. Erano assenti il ??fratello dello sposo, Andrea, la madre, il padre e tutti i parenti della sposa. Tutto ciò ha attirato l'attenzione degli utenti sul web: su internet hanno iniziato a circolare voci di una presunta crisi tra le, poi smentite sui social media dai diretti ...

Advertising

andreastoolbox : La verità sulle nozze tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi: I miei genitori si sono separati - 361_magazine : Continua la polemica per l'assenza della famiglia al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi. Dopo Andrea, anc… - zazoomblog : Andrea e Nicolò Zenga non si parlano più per colpa di Rosalinda Cannavò e Marina Crialesi: il gossip - #Andrea… - zazoomblog : Andrea e Nicolò Zenga non si parlano più per colpa di Rosalinda Cannavò e Marina Crialesi: il gossip - #Andrea… - infoitcultura : Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati/ Perché erano assenti Andrea e Rosalinda Cannavò? -