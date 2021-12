Maradona Sueño Bendito è un’occasione persa Bello il contesto storico | e basta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La morte di Juan Peròn a Villa Fiorito è vissuta come un dramma sociale. «Chitoro» la accoglie coi lacrimoni. Come se fosse morto uno di famiglia. Nel frattempo, Donna «Tota» fa sempre più fatica a raccogliere l’acqua coi secchi, nel giardino decadente di una catapecchia senza luci. Il piccoloè appena rientrato dall’allenamento. Se l’hanno preso le Cebollitas è perché un suo amico, Goyo Carrizo, era riuscito a segnalarlo a Francis Cornejo, l’allenatore. «El Pelusa, un mio amico, è più forte di me», gli aveva detto. E Cornejo, che a Dieguito aveva pagato perfino il viaggio, era rimasto tanto stregato dalla classe di quel ragazzino da non credere di avere a che fare con un bimbo di nove anni. Pensava che gli mentisse, che fosse più grande. La vita, in Argentina, è sangue e merda. Di lì a poco sarebbe arrivata la dittatura militare. E...