Mara Venier spiega perché è caduta: “Ho imparato la lezione” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La caduta di Mara Venier dietro le quinte di Domenica In è l’ultima di una serie che fa sorridere ma tutto è un po’ buffo solo perché la conduttrice sta bene. Mara Venier ha però capito perché è caduta, cosa è successo e perché è successo. Sembra che l’ultimo incidente le abbia aperto gli occhi, che sia stata una vera lezione di vita. E’ a Oggi che spiega che lei corre, corre sempre, soprattutto a Domenica In perché sente forte il peso del programma, la responsabilità. Si sente un’eterna ragazza, vive come un’eterna ragazza e si vede, però forse ha capito che deve prendere tutto con più leggerezza. Mara Venier non racconta solo perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladidietro le quinte di Domenica In è l’ultima di una serie che fa sorridere ma tutto è un po’ buffo solola conduttrice sta bene.ha però capito, cosa è successo eè successo. Sembra che l’ultimo incidente le abbia aperto gli occhi, che sia stata una veradi vita. E’ a Oggi cheche lei corre, corre sempre, soprattutto a Domenica Insente forte il peso del programma, la responsabilità. Si sente un’eterna ragazza, vive come un’eterna ragazza e si vede, però forse ha capito che deve prendere tutto con più leggerezza.non racconta solo...

