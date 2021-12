Maltempo | sindaco di Caserta chiude le scuole per domani

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldiCarlo Marino ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di, giovedì due dicembre, a causa del previsto. La Regione Campania ha infatti diramato l’allerta meteo di colore “arancione” per le prossime 24 ore, a partire dalla mezzanotte. Anche altri sindaci si muoveranno probabilmente allo stesso modo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Maltempo in Campania. Saranno di nuovo chiuse, domani, le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi urbani nei Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli a causa.Dopo che è stata diramata l'allerta meteo per la giornata di domani giovedì 2 dicembre, dal Comune di Itri, anche visto quanto accaduto appena un mese fa, ...