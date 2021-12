Maltempo, in arrivo forti temporali al Centrosud: a Caserta giovedì scuole chiuse (Di mercoledì 1 dicembre 2021) commenta Il sindaco di Caserta , Carlo Marino, ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di giovedì,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) commenta Il sindaco di, Carlo Marino, ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di,...

