Malore tifoso in tribuna, 15' stop Watford - Chelsea (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La partita valida per la 14° giornata di Premier League tra Watford e la capolista Chelsea è stata interrotta dopo pochi minuti di gioco a causa di un Malore di un tifoso in tribuna. A meno di 10 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La partita valida per la 14° giornata di Premier League trae la capolistaè stata interrotta dopo pochi minuti di gioco a causa di undi unin. A meno di 10 ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Malore per un tifoso, 15' di stop in Watford-Chelsea - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Malore per un tifoso, 15' di stop in Watford-Chelsea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Malore per un tifoso, 15' di stop in Watford-Chelsea - napolimagazine : PREMIER LEAGUE - Malore per un tifoso, 15' di stop in Watford-Chelsea - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Malore per un tifoso, 15' di stop in Watford-Chelsea -