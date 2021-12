Mafia: blitz a Gela, ‘Chiudi o ti uccidiamo’, costretto a chiudere per minacce boss (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Sono tre le ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini preliminari presso in Tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’operazione antiMafia eseguita questa mattina dalla Squadra mobile di Caltanissetta. Le misure sono a carico di tre gelesi: F.M di 51 anni, T.M di 50 anni e C.E. di 44 anni, a vario titolo indagati per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia di “cosa nostra” operante in Gela, nonché di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia di Caltanissetta, ha avuto inizio nel luglio del 2019, ed “aveva come proprio iniziale focus investigativo la verifica della sussistenza di anomali rapporti tra due collaboratori di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Sono tre le ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini preliminari presso in Tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’operazione antieseguita questa mattina dalla Squadra mobile di Caltanissetta. Le misure sono a carico di tre gelesi: F.M di 51 anni, T.M di 50 anni e C.E. di 44 anni, a vario titolo indagati per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla loro appartenenza alla famiglia di “cosa nostra” operante in, nonché di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antidi Caltanissetta, ha avuto inizio nel luglio del 2019, ed “aveva come proprio iniziale focus investigativo la verifica della sussistenza di anomali rapporti tra due collaboratori di ...

