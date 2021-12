Mafia: blitz a Gela, 'Chiudi o ti uccidiamo', costretto a chiudere per minacce boss (2) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Adnkronos) - Questa ultima vicenda riguardava in particolare la estorsione ai danni del titolare di una attività commerciale di ortofrutta, che veniva “avvicinato” dagli indagati con frasi dall'inequivocabile tenore minatorio: “Chiudi o diamo a fuoco ai tuoi veicoli”; “Chiudi o saremo costretti ad abbassarci la maschera”; “Chiudi o ti uccidiamo”. Dette ripetute minacce all'indirizzo dell'imprenditore erano finalizzate a fargli chiudere l'attività commerciale in quanto in concorrenza con quella di C.E., uno dei soggetti attinti da misura cautelare. Le suddette minacce sortivano l'effetto sperato in quanto il titolare era costretto a cessare detta attività commerciale non gradita al clan mafioso. "L'estrema pericolosità degli indagati emergeva anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Adnkronos) - Questa ultima vicenda riguardava in particolare la estorsione ai danni del titolare di una attività commerciale di ortofrutta, che veniva “avvicinato” dagli indagati con frasi dall'inequivocabile tenore minatorio: “o diamo a fuoco ai tuoi veicoli”; “o saremo costretti ad abbassarci la maschera”; “o ti”. Dette ripetuteall'indirizzo dell'imprenditore erano finalizzate a farglil'attività commerciale in quanto in concorrenza con quella di C.E., uno dei soggetti attinti da misura cautelare. Le suddettesortivano l'effetto sperato in quanto il titolare eraa cessare detta attività commerciale non gradita al clan mafioso. "L'estrema pericolosità degli indagati emergeva anche ...

