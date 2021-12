Lutto nel cinema, addio a Tommy Lane: era il cattivo di Agente 007 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lutto nel cinema, Tommy Lane è morto a 85 anni: memorabile il ruolo nel film dell’Agente e della scena in motoscafo La causa del decesso, avvenuto in Florida a Fort Lauderdale, è un attacco di broncopneumopatia cronica ostruttiva, ha spiegato la figlia Kamala a Variety. Tommy Lane (foto Facebook)L’attore era noto per aver ricoperto il ruolo del cattivo in Agente 007 – Vivi e lascia morire e aver recitato in Shaft il detective. Nato a Miami nel 1936, all’anagrafe era Tommy Lee Jones. Musicista jazz per passione si è anche esibito su noti palcoscenici suonando la tromba e il flicorno al Blue Note di New York negli anni ’80. Altri noti film in cui ha lavorato sono Mutazione genetica, La violenza è il mio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021)nelè morto a 85 anni: memorabile il ruolo nel film dell’e della scena in motoscafo La causa del decesso, avvenuto in Florida a Fort Lauderdale, è un attacco di broncopneumopatia cronica ostruttiva, ha spiegato la figlia Kamala a Variety.(foto Facebook)L’attore era noto per aver ricoperto il ruolo delin007 – Vivi e lascia morire e aver recitato in Shaft il detective. Nato a Miami nel 1936, all’anagrafe eraLee Jones. Musicista jazz per passione si è anche esibito su noti palcoscenici suonando la tromba e il flicorno al Blue Note di New York negli anni ’80. Altri noti film in cui ha lavorato sono Mutazione genetica, La violenza è il mio ...

