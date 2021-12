Luca Percassi: «Il contratto di Gasperini prolungato fino al 2024» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Stiamo facendo un percorso importante, sapendo che l’Atalanta deve battagliare ogni partita per conquistare i punti che merita. Gasperini? Abbiamo un rapporto molto forte. Proprio oggi abbiamo formalizzato il prolungamento del contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. E’ accaduto in occasione di una vittoria importante in casa”. Così Luca Percassi – amministratore delegato dell’Atalanta – dopo il successo sul Venezia. “E’ la persona al centro del nostro progetto”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Il mister crede nel progetto Atalanta e l’Atalanta crede in lui. L’Atalanta ha la sua storia, dobbiamo rispettarla e dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Stiamo facendo un percorso importante, sapendo che l’Atalanta deve battagliare ogni partita per conquistare i punti che merita.? Abbiamo un rapporto molto forte. Proprio oggi abbiamo formalizzato il prolungamento delalcon opzioneal 2025. E’ accaduto in occasione di una vittoria importante in casa”. Così– amministratore delegato dell’Atalanta – dopo il successo sul Venezia. “E’ la persona al centro del nostro progetto”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Il mister crede nel progetto Atalanta e l’Atalanta crede in lui. L’Atalanta ha la sua storia, dobbiamo rispettarla e dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto.

