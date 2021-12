Love is in the air, trama 1° dicembre: l'ultimatum di Kemal (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La seconda stagione di Love is in the air appena inaugurata si appresterà ad entrare finalmente nel vivo con l'incontro inaspettato, dopo cinque anni dalla fine della loro relazione, di Eda e Serkan. La trama della soap opera turca di oggi, mercoledì 1° dicembre, rivela che Bolat sarà ancora presso l'hotel dove la Yildiz è impegnata in veste di architetto paesaggista. Il giovane terminerà la sua riunione di lavoro e si accingerà ad andare via, ignaro che a pochi passi ci sia la sua ex fidanzata. Poco dopo, infatti, Serkan si ritroverà di fronte Eda e sarà così sconvolto da credere si tratti di un'allucinazione. La ragazza, dal canto suo, sarà incredula ed emozionata e i due giovani si saluteranno e si abbracceranno; in seguito, Bolat inviterà Eda a prendere un caffè insieme e lei accetterà. Love is in the air, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La seconda stagione diis in the air appena inaugurata si appresterà ad entrare finalmente nel vivo con l'incontro inaspettato, dopo cinque anni dalla fine della loro relazione, di Eda e Serkan. Ladella soap opera turca di oggi, mercoledì 1°, rivela che Bolat sarà ancora presso l'hotel dove la Yildiz è impegnata in veste di architetto paesaggista. Il giovane terminerà la sua riunione di lavoro e si accingerà ad andare via, ignaro che a pochi passi ci sia la sua ex fidanzata. Poco dopo, infatti, Serkan si ritroverà di fronte Eda e sarà così sconvolto da credere si tratti di un'allucinazione. La ragazza, dal canto suo, sarà incredula ed emozionata e i due giovani si saluteranno e si abbracceranno; in seguito, Bolat inviterà Eda a prendere un caffè insieme e lei accetterà.is in the air, ...

