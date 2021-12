Love is in the air 2 ASCOLTI 30 novembre: ancora oltre 1.8 milioni! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come ormai di abitudine, vediamo insieme gli ASCOLTI tv di Love is in the air, per la puntata andata in onda martedì 30 novembre 2021. Home Ovviamente, metteremo in rilievo anche gli ASCOLTI tv dei programmi intorno alla soap turca di Love is in the air. Prima di commentare i risultati, esponiamo i dati sugli ASCOLTI tv. Nella giornata di martedì 30 novembre 2021, Love is in the air ha ottenuto 1.867.000 telespettatori con il 16.40% di share. Il daytime di Amici ha realizzato 2.110.000 spettatori con il 19.4%. Il pomeridiano del Grande Fratello VIP totalizza 2.033.000 con il 18.9% di share. Pomeriggio Cinque a 1.636.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, a 1.954.000 spettatori (14.3%) nel programma vero e proprio e a 1.965.000 ... Leggi su fashionsoaptv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come ormai di abitudine, vediamo insieme glitv diis in the air, per la puntata andata in onda martedì 302021. Home Ovviamente, metteremo in rilievo anche glitv dei programmi intorno alla soap turca diis in the air. Prima di commentare i risultati, esponiamo i dati suglitv. Nella giornata di martedì 302021,is in the air ha ottenuto 1.867.000 telespettatori con il 16.40% di share. Il daytime di Amici ha realizzato 2.110.000 spettatori con il 19.4%. Il pomeridiano del Grande Fratello VIP totalizza 2.033.000 con il 18.9% di share. Pomeriggio Cinque a 1.636.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, a 1.954.000 spettatori (14.3%) nel programma vero e proprio e a 1.965.000 ...

