Love Actually, Keira Knightley: "Ecco cosa succederà alla fine al mio personaggio" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Keira Knightley rivela cosa succederà alla sua Juliet dopo i titoli di cosa di Love Actually - L'amore davvero. Keira Knightley ha provato a immaginare il seguito della storia del suo personaggio in Love Actually - L'amore davvero, romantica commedia corale inglese amatissima dai fan di tutto il mondo. In una scena memorabile del film il personaggio di Mark (Andrew Lincoln) bussa alla porta del suo migliore amico, Peter (Chiwetel Ejiofor), e della moglie di Peter, Juliet (Knightley). Con l0aiuto di una serie di cartelli, Mark dichiara il suo amore per Juliet. La scena si chiude con un dolce bacio, ma alcuni fan si sono ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021)rivelasua Juliet dopo i titoli didi- L'amore davvero.ha provato a immaginare il seguito della storia del suoin- L'amore davvero, romantica commedia corale inglese amatissima dai fan di tutto il mondo. In una scena memorabile del film ildi Mark (Andrew Lincoln) bussaporta del suo migliore amico, Peter (Chiwetel Ejiofor), e della moglie di Peter, Juliet (). Con l0aiuto di una serie di cartelli, Mark dichiara il suo amore per Juliet. La scena si chiude con un dolce bacio, ma alcuni fan si sono ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Love Actually, Keira Knightley: 'Ecco cosa succederà alla fine al mio personaggio' - _special_cla_ : RT @pablo130872: @_special_cla_ È già ora di rivedere per la milionesima volta 'Love Actually'? - pablo130872 : @_special_cla_ È già ora di rivedere per la milionesima volta 'Love Actually'? - abboapk : Elton John e Ed Sheeran insieme per 'Merry Christmas'. E il video è un omaggio a 'Love actually' - INYOUREYESZ4YN : dicembre per me significa solo una cosa: rewatch di love actually ?? -