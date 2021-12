"Lo prendo e sorrido". Dopo il Covid, la Schilirò sconcerta Giletti: ma è seria? | Video (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Io e mio marito abbiamo preso il Covid". Nunzia Schilirò, vice questore di Roma sospesa per il suo appoggio pubblico alle manifestazioni anti Green pass della Capitale, torna ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7: "Adesso stiamo bene, non è stato facile. Grazie ai medici che ci hanno seguiti. La febbre è passata, i sintomi tipici del Covid stanno passando. Li ho avuti tutti: all'inizio il raffreddore, abbiamo fatto i tamponi rapidi, Dopo qualche giorno la febbre alta, dolori articolari, non sentivamo odori né sapori. E il tampone molecolare ci ha confermato la positività". "Adesso la provoco - la interrompe Giletti -. Lei è sempre stata contraria al Green pass ma avendo avuto la malattia adesso le spetta di diritto". "Mi viene da sorridere - risponde lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Io e mio marito abbiamo preso il". Nunzia, vice questore di Roma sospesa per il suo appoggio pubblico alle manifestazioni anti Green pass della Capitale, torna ospite di Massimoa Non è l'arena, su La7: "Adesso stiamo bene, non è stato facile. Grazie ai medici che ci hanno seguiti. La febbre è passata, i sintomi tipici delstanno passando. Li ho avuti tutti: all'inizio il raffreddore, abbiamo fatto i tamponi rapidi,qualche giorno la febbre alta, dolori articolari, non sentivamo odori né sapori. E il tampone molecolare ci ha confermato la positività". "Adesso la provoco - la interrompe-. Lei è sempre stata contraria al Green pass ma avendo avuto la malattia adesso le spetta di diritto". "Mi viene da sorridere - risponde lei ...

