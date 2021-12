Lo chef Roberto Valbuzzi presto papà bis: guarda che bella famiglia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Du gusti is meglio che one”, scrive Roberto Valbuzzi sui social, citando un noto spot degli anni Novanta, per annunciare la seconda gravidanza della moglie Eleonora Laurito. La famiglia dello chef si prepara a crescere ancora dopo l’arrivo di Alisea (nata nel gennaio 2020): la cicogna porterà un maschietto o una femminuccia? Roberto ed Eleonora hanno dato la bella notizia ai follower con lo stesso scatto. Lo chef è inginocchiato davanti alla moglie con la loro bimba in braccio, che a sua volta tiene una manina appoggiata sulla pancia della mamma. “Baby 2 is coming” scrive la blogger 30enne postando la foto della sua famiglia riunita. Gli auguri social non mancano, prima tra tutti quelli di “zia” Csaba Dalla Zorza, grande amica di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Du gusti is meglio che one”, scrivesui social, citando un noto spot degli anni Novanta, per annunciare la seconda gravidanza della moglie Eleonora Laurito. Ladellosi prepara a crescere ancora dopo l’arrivo di Alisea (nata nel gennaio 2020): la cicogna porterà un maschietto o una femminuccia?ed Eleonora hanno dato lanotizia ai follower con lo stesso scatto. Loè inginocchiato davanti alla moglie con la loro bimba in braccio, che a sua volta tiene una manina appoggiata sulla pancia della mamma. “Baby 2 is coming” scrive la blogger 30enne postando la foto della suariunita. Gli auguri social non mancano, prima tra tutti quelli di “zia” Csaba Dalla Zorza, grande amica di ...

