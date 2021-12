LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca 25 in DIRETTA: si chiude con il titolo di Costanza Cocconcelli nei 100 stile! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 18.33 Vince Costanza Cocconcelli in 53?67, seconda Elena Di Liddo a 0?19, terza Aglaia Pezzato a 0?59. 18.30 Tocca ai 100 metri stile libero femminili. 18.25 Vince Alberto Razzetti in 1’54?64. Secondo Lorenzo Tarocchi a 1?96, terzo Giovanni Sorriso a 1’57?58. 18.20 Tocca ai 200 misti maschili. 18.15 Vince Laura Letrari in 1’00?23! Seconda Francesca Fangio a 0?54, terza Sonia Laquintana a 0?83. 18.10 Tocca ora ai 100 misti femminili. 18.03 Vince Matteo Lamberti in 14’38?45, secondo Luca De Tullio in 14’40?28, terzo Marcello Guidi in 14’41?87. 17.56 A metà gara Ivan Giovannoni è in testa con 7’17?82. 17.45 Iniziano le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona serata da OA Sport. 18.33 Vincein 53?67, seconda Elena Di Liddo a 0?19, terza Aglaia Pezzato a 0?59. 18.30 Tocca ai 100 metri stile libero femminili. 18.25 Vince Alberto Razzetti in 1’54?64. Secondo Lorenzo Tarocchi a 1?96, terzo Giovanni Sorriso a 1’57?58. 18.20 Tocca ai 200 misti maschili. 18.15 Vince Laura Letrari in 1’00?23! Seconda Francesca Fangio a 0?54, terza Sonia Laquintana a 0?83. 18.10 Tocca ora ai 100 misti femminili. 18.03 Vince Matteo Lamberti in 14’38?45, secondo Luca De Tullio in 14’40?28, terzo Marcello Guidi in 14’41?87. 17.56 A metà gara Ivan Giovannoni è in testa con 7’17?82. 17.45 Iniziano le ...

