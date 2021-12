LIVE Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | inizia l’avventura europea della Lube!

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Scappa la battuta del centrale Lyzik. 0-1 Il primo punto è dei russi con Lyzik. 20:01 La Lube risponde con: Gabi Fernandez, Yant, Simon, Anzani, De Cecco, Lucarelli e Balaso. 19:58 Questo il sestettoformazione russa: Abaev, Lyzik, Gordon Perrin, Kurkaev, Luburic, Savin e Martynyuk. 19:57Lube, prima squadra azzurra a fare l’esordio inquest’anno. 19:55 Buonasera e benvenuti alladi Citivanova-, match valido per la prima giornatafase a gironi...

COME VEDERE LA PARTITA IN TV REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA- NOVOSIBIRSK (inizio alle 20.00) Diretta Civitanova Lokomotiv Novosibirsk: streaming video tv, orario e risultato live della partita di volley maschile, gironi della Champions league 2021.