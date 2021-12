Liora | la fiaba musicale che ci insegna il valore del tempo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Light Musical incentrato sul tema delincanterà i visitatori a Bressanone, nel cortile della Hofburg, fino al prossimo 6 gennaio BRESSANONE – Il nuovo, unico spettacolo di luce e musica, dai creatori di Soliman’s Dream, ha debuttato weekend scorso. Il consiglio comunale di Bressanone, i politici provinciali, i rappresentanti delle autorità, i soci della cooperativa turistica di Bressanone, gli sponsor e i rappresentanti dei media attendevano con ansia le prime immagini della nuovainvernale. Per la sesta volta, Bressanone Turismo presenta un esclusivo spettacolo di luci e musica nella pittoresca cornice della Hofburg. Quest’anno in condizioni di sicurezza speciali: il numero limitato di visitatori, il controllo dell’ingresso con Green Pass (dal 6 dicembre solo con il super green pass) e l’obbligo della ...

. Il valore del tempo" è unadi Natale che fa riflettere su quanto il presente sia prezioso e vada vissuto fino in fondo. Un messaggio importante soprattutto in questa epoca appesantita .... Il valore del tempo': unadi Natale a Bressanone (Bolzano) Luci, musica e una bellissima storia su come ritrovare la felicità perduta animano il cortile del Palazzo Vescovile del paese ...Il Light Musical incentrato sul tema del tempo incanterà i visitatori a Bressanone, nel cortile della Hofburg, fino al prossimo 6 gennaio ...