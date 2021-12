L’impegno sociale del Gruppo Tecnocasa con Fondazione Millesoli

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Generazione di valore Era il 2000. In quell’anno, undi amici decise di partire per l’India quasi per errore. Non era l’Asia la meta, bensì l’Africa. Il destino, però, è scritto e sceglie per noi. Quell’esperienza di volontariato, iniziata con cuore ignaro e alimentata dal desiderio profondo di portare un aiuto per quanto possibile, si sarebbe trasformata presto in una scelta di vita che oggi, a distanza di vent’anni ormai, ripercorriamo con orgoglio e guardiamo con occhio maturo, maturità che tutti noi abbiamo acquisito con gli anni non solo fisiologicamente, dato lo scorrere del tempo, ma dalla tanta strada fatta, dalle tante persone incrociate, dai progetti realizzati, dai tanti bambini e bambine sostenuti che ora sono uomini e donne che hanno potuto scegliere come vivere la propria vita, in libertà, in un Paese in cui nascere in una casta sbagliata può ...