L'F-35 da più di 100 milioni di euro si schianta in mare: il video del decollo fallito dalla portaerei (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il video mostra l'incidente che ha coinvolto un F-35B della marina inglese. L'aereo, come si vede nel filmato, perde velocità nella fase di decollo dalla portaerei HMS Queen Elizabeth e si schianta nelle acque del mare Mediterraneo. Il ministero della Difesa inglese ha rilasciato una dichiarazione in cui si parla di "cause ancora da accertare" e di una "indagine interna per capire cosa sia successo". Il pilota, fortunatamente, non ha subito conseguenze, poiché è riuscito ad auto-espellersi dal jet da più di 100 milioni di euro.

