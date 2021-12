Legittimo non eseguire l’ordine di servizio se non è rispettata la normativa della sicurezza sul lavoro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Cassazione si pronuncia in ordine ad un contenzioso riguardante la legittimità di non ottemperare una disposizione di servizio quando questa se eseguita potrebbe esporre a dei rischi per la sicurezza del lavoratore. Il fatto I gradi precedenti di giudizio confermavano l’annullamento di un sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Cassazione si pronuncia in ordine ad un contenzioso riguardante la legittimità di non ottemperare una disposizione diquando questa se eseguita potrebbe esporre a dei rischi per ladel lavoratore. Il fatto I gradi precedenti di giudizio confermavano l’annullamento di un sanzione disciplinaresospensione per tre giorni dale dalla L'articolo .

