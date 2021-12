Le Monde: “Draghi ultima chance per l’Italia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Mario Draghi, l’ultima chance per l’Italia”. E’ il titolo di un articolo che “Le Monde” dedica alla situazione italiana, articolo che esordisce sottolineando come “‘l’esperienza Draghi sia iniziata come un grande classico del parlamentarismo italiano”, quando, dinanzi allo stallo istituzionale dei mesi scorsi durante il Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “ha constatato l’assenza di una soluzione classica e ha convocato una figura apolitica, al di sopra dei partiti, per far uscire il Paese dal pantano”. Secondo quanto scrive il quotidiano francese, l’ex presidente della Bce “ha una missione: raddrizzare l’economia italiana grazie ai soldi” del Recovery Plan. “Ma risolvere i problemi strutturali di cui soffre il Paese è un compito titanico – osserva Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Mario, l’per”. E’ il titolo di un articolo che “Le” dedica alla situazione italiana, articolo che esordisce sottolineando come “‘l’esperienzasia iniziata come un grande classico del parlamentarismo italiano”, quando, dinanzi allo stallo istituzionale dei mesi scorsi durante il Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “ha constatato l’assenza di una soluzione classica e ha convocato una figura apolitica, al di sopra dei partiti, per far uscire il Paese dal pantano”. Secondo quanto scrive il quotidiano francese, l’ex presidente della Bce “ha una missione: raddrizzare l’economia italiana grazie ai soldi” del Recovery Plan. “Ma risolvere i problemi strutturali di cui soffre il Paese è un compito titanico – osserva Le ...

