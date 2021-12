Le IInspiration | “Il licenziamento ci ha fatto paura perché non avevamo la cittadinanza americana”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le Impact Wrestling Knockouts Tag Team Champions Jessie McKay e Cassie Lee sono state recentemente intervistate da Justin Barrasso di Sports Illustrated e hanno parlato di come il periodo dopo ildalla WWE lo scorso 15 aprile sia stato “molto spaventoso”. Allora note come le IIconics, lefurono assunte dalla WWE nell’aprile del 2015 dopo aver partecipato ad un provino in Australia l’anno precedente. IlLee hanotare come il non essere cittadine degli Stati Uniti abbia reso il periodo postancora più stressante: “È stato un periodo davvero spaventoso quando ci hanno licenziate, specialmente dal momento che non eravamo cittadine statunitensi. Ogni decisione che avremmo preso avrebbe influenzato radicalmente il nostro futuro, e ...