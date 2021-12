Le confessioni piccanti di Marina La Rosa | “Sex toys? Ce li abbiamo tutte”

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)Larisponde senza filtri alle domande dei follower, e non si tira indietro nemmeno davanti a quelle più provocanti. Tra tante richieste di consigli sulle relazioni di coppia e su come affrontare le proprie paure, c’è anche chi domanda: “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”, riferendosi alle stories in cui la conduttrice faceva vedere i suoi sex. La ex gieffina non si scompone, e senza farsi troppi problemi mostra la foto del suo giocattolo erotico. Più chiara di così… Il rifermento è alle Stories di Alessia Marcuzzi che qualche giorno fa aveva tirato fuori l’argomento mostrando i suoi sexai follower, anche lei rispndendo alle domande degli ammiratori. Le immagini dei suoi giocattoli erotici avevano lasciato di stucco i fan e avevano sollevato un polverone mediatico. Ora anche ...