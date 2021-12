L’Aquila, 15enne arrestato per tre violenze sessuali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’hanno bloccato a casa, mentre stava per andare a scuola. Un 15enne de L’Aquila di origini romene è stato arrestato questa mattina dalla polizia, dalla Mobile, e rinchiuso nel carcere minorile di Roma. E’ accusato di aver violentato tre ragazzine e di aver cercato di rapinare, con un complice, un quattordicenne. Secondo la Procura del tribunale dei Minorenni delL’Aquila, l’adolescente avrebbe abusato di tre ragazzine, una delle quali appena 13enne. Fatti che sarebbero avvenuti in pieno centro a L’Aquila agli inizi di novembre e nello scorso mese di giugno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’hanno bloccato a casa, mentre stava per andare a scuola. Undedi origini romene è statoquesta mattina dalla polizia, dalla Mobile, e rinchiuso nel carcere minorile di Roma. E’ accusato di aver violentato tre ragazzine e di aver cercato di rapinare, con un complice, un quattordicenne. Secondo la Procura del tribunale dei Minorenni del, l’adolescente avrebbe abusato di tre ragazzine, una delle quali appena 13enne. Fatti che sarebbero avvenuti in pieno centro aagli inizi di novembre e nello scorso mese di giugno. L'articolo proviene da Italia Sera.

