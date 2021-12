L’Aifa verso l’ok al vaccino Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Durante la prima giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Il presidente delL’Aifa, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti-Covid per i bambini under 12: “Sta diventando una malattia pediatrica”, ha ribadito a Porta a porta, l’incidenza è passata negli Usa dal 3 al 30% e basta guardare i dati dell’Iss. La fascia di età dai 5 a 11 anni è quella che presenta i casi incidenti più frequenti. Non solo, ma c’è il rischio per un bambino su 100 che contrae l’infezione di essere ospedalizzato”. Nei giorni scorsi l’Ema aveva raccomandato l’approvazione del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Durante la prima giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per ilanti-nella fascia 5-11. Il presidente del, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti-per iunder 12: “Sta diventando una malattia pediatrica”, ha ribadito a Porta a porta, l’incidenza è passata negli Usa dal 3 al 30% e basta guardare i dati dell’Iss. La fascia di età dai 5 a 11è quella che presenta i casi incidenti più frequenti. Non solo, ma c’è il rischio per un bambino su 100 che contrae l’infezione di essere ospedalizzato”. Nei giorni scorsi l’Ema aveva raccomandato l’approvazione delPfizer per la fascia 5-11 ...

